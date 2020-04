Ljudet av en annan kollega – ljuv musik på hemmakontoret

Berätta – hur kom ni på den här idén?

”Vi saknade varandra så mycket! Någon frågade om några ville ha Google Meets igång, bara för att höra ljudet av andra människor. Så då kom vi på den här idén. Den ersätter ju inte riktiga kollegor, men de bidrar helt klart till ett visst lugn och mys!

Vad hoppas ni uppnå med Sound of colleagues?

”Vi hoppas att folk känner sig lite mindre ensamma på sina hemmakontor, och redan nu verkar det otroligt uppskattat från många håll. Man börjar ju sakna det enkla i den här tristessen, så ljudet av andra människor skapar nån slags gemenskap.”

Vilket ljud verkar folk gilla bäst?

”Folk verkar gilla ljudet av kontorshunden, av de kommentarer vi fått.”

Har du några andra bra tips till chefer kring hur man bäst uthärdar vardagen under corona-krisen?

”Det omedelbara jag kommer på, är att du måste släppa all form av kontrollbehov och inse att din roll är att skapa förutsättningar för dina medarbetare. Chefa inte för chefandets skull. Jag har märkt att folk är otroligt benägna att göra sitt bästa just nu i den här krisen – ta vara på det och låt folk jobba på! Det är lätt att man vill känna sig duktig genom att lägga sig i och skapa onödig arbetsbörda för medarbetarna, för att stilla sin egna potentiella oro. Fokusera istället på leveransen och att vara närvarande när medarbetarna behöver stöttning. Din roll just nu är att motivera, inte kontrollera.”

