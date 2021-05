Livsfarligt jobba mer än 55 timmar

Att arbeta 55 timmar eller mer i veckan ökar risken för en stroke med 35 procent och för hjärtsjukdom med 17 procent jämfört med de som jobbar 35-40 timmar. Globalt är det totalt nio procent av den arbetande befolkningen som arbetar för många timmar, och siffran ökar.

Läs också: Chefer arbetar mest övertid – utan ersättning

”Att arbeta 55 timmar eller mer per vecka är att leka med döden”, säger Dr Maria Neira, Director Department of Environment, Climate Change and Health, på WHO. ”Det är hög tid att vi alla, regeringar, arbetsgivare och medarbetare vaknar upp och inser att detta kan leda till för tidig död”.

WHO ger följande anvisningar kring hur vi kan skydda medarbetares hälsa: * På samhällsnivå kan man introducera, implementera och förstärka lagar, regler och policys som förbjuder obligatoriskt övertidsarbete och försäkra sig om att det maximala antalet timmar följs. * Göra kollektiva överenskommelser mellan arbetsgivar- och arbetarförbund om flexiblare arbetstider samtidigt som man kommer överens om ett maxantal arbetstimmar. * Medarbetare bör dela uppgifterna om hur många timmar de arbetar för att försäkra sig om att de inte överstiger mer än 55 timmar i veckan.

Läs också: Därför kan mycket övertid sabba karriären