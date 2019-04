Linkedin – Sandviks viktigaste kanal för employer branding

I sitt arbete med arbetsgivarvarumärket tar Sandvik ett delvis samhällskritiskt ansvar, menar Johan Kerstell, eftersom det bland mycket annat handlar om att öka intresset för teknik bland unga generellt.

Bland satsningarna märks Tekniksprånget, ett samarbete med regeringen och en mängd andra aktörer som vill inspirera folk under 21 att söka sig till ingenjörsyrket.

”Vi jobbar också ihop med Tekniska museet med en uppsökande verksamhet som kallas Maker tour”, säger Johan Kerstell och syftar på ett antal Sandvik-sponsrade rosa bussar fyllda med pedagoger och prylar som kan dyka upp på skolgårdar, torg och köpcentrum för att stimulera intresset för teknik.

Mer konkret kring rekryteringen har empolyer brandingarbetet resulterat i en betydande profilering på Linkedin.

Johan Kerstell tipsar 1 Var genuin. ”Hur företaget upplevs av medarbetarna och den bild man visar upp utåt måste överensstämma, annars blir det inte genuint.” 2 Prioritera. ”Var tydlig med målgrupps-analysen, kommunicera inte för brett. Risken är annars att kommunikationen blir otydlig.” 3 Trivsel och kultur. ”Har man inte personalen med sig, spelar resten ingen roll. De viktigaste ambassadörerna är våra anställda.”

Sandviks Linkedin-plattform med videofilmer, artiklar och över 240 000 följare är avgörande för att budskapet om det moderna verkstadsföretaget ska nå ut, och att Sandvik får kontakt med de mest intressanta jobbkandidaterna.

”I framför allt Sverige har vår Linkedinprofilering inneburit att vi inte jobbar så mycket med headhunters och rekryteringsföretag. Vi äger själva relationen med vår talangpool och har möjlighet att jobba både uppsökande och väldigt spetsigt.”

”Om vi behöver en ingenjör inom ett specifikt område som bor i Malmöområdet och pratar franska, exempelvis, kan vi nischa in oss och söka på just de bitarna. Under 2018 hade vi över 400 rekryteringar som vi direkt kan hänföra till vår Linkedin-fokusering. Det är en stor del av våra rekryteringar i Sverige”, säger Johan Kerstell.

