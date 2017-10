Lär dig lyckodopa jobb-hjärnan

Fast i grå jobbvardag? Vänd det med hjälp av nya Chefboken How to be happy at work. Använd må-bra-forskningen som gör våra hjärnor lyckligare, mer produktiva och kreativa.

Lycka är kanske inte det första vi tänker på när vi pratar om jobbet. Men det borde vi. Lyckliga chefer och medarbetare skapar mer framgång och är nyckeln till att lyckas i kommunikationssamhället. Det är ledarskapsgurun Annie McKee övertygad om. Sedan hon på nära håll blev vittne till 11september-attacken i New York, har hon arbetat för att utveckla värdebaserat ledarskap. Hon är rådgivare till toppledare världen över och har skrivit flera bästsäljande böcker, bland annat tillsammans med Daniel Goleman, frontfiguren inom emotionell intelligens. I höst kom hennes How to be happy at work.

Chefs redaktör Maria Gerlofson har sammanfattat den för Chefbokens prenumeranter och fick själv några tankeställare på vägen.

Vem rekommenderar du att läsa boken?

”Den som tycker att det är lite småtrist på jobbet och behöver en spark i baken för att ändra på sin situation. Med tanke på hur mycket tid vi är på jobbet är det viktigt att vi mår bra och har kul där. Även den chef som behöver stöd och argument för att leda mer värdestyrt kan inspireras av boken.

Annie McKee är reflekterande och talar om lycka och emotionell intelligens. Samtidigt ger hon också flera verktyg som du både kan använda själv för att bli mer engagerad och glad, och testa på ditt team. Har du ett team där flera är negativa och oengagerade får du tips här.”