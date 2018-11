6 sätt: Så lyckas du jobba med dem du inte tål

De finns överallt, medarbetarna som du stör dig på eller rent av föraktar. Ständigt motvalls, ständigt gnällande, ständigt irriterande. Deras beteende – eller blotta uppenbarelse – kan få dig att tappa fattningen. Du blir distraherad och uttröttad och tvingas ödsla tid och energi på att försöka hålla känslorna i schack i stället för att fokusera på ditt jobb. Att undvika människor som du inte gillar fungerar i de flesta sammanhang, men inte när du är chef. Att stoppa huvudet i sanden är inget alternativ. Du kan helt enkelt inte fly undan den avskydda medarbetaren.

”Somliga människor finns bara där, vare sig du gillar det eller inte”, säger Daniel Goleman, forskare och författare till The Brain and Emotional Intelligence: New Insights.

Men misströsta inte. Med rätt taktik kan du skapa en produktiv arbetsrelation med någon som du inte står ut med. Nästa gång du finner att du skulle vilja strypa din medarbetare – eller din kollega – tänk då på följande råd:

1. Tygla din ilska



Din reaktion på din fruktade medarbetare kan vara allt från ett lindrigt obehag till direkt fientlighet. Det första steget är att hantera den, enligt Daniel Goleman, som till vardags återfinns på Consortium for Research on Emotional Intelligence in Organizations vid Rutgers-universitetet.

Om du finner någon irriterande eller jobbig, försök att tänka mindre på hur personen agerar och mer på hur du själv reagerar, är hans råd. Det är nämligen långt mer produktivt att fokusera på ditt eget beteende, som du ju kan kontrollera.

Det är en konst att kunna behärska sig. ­

Daniel Golemans tips på verktyg är att använda någon form av avslappnings­metod, varje dag.

Oavsett om det handlar om en kort promenad eller en avancerad avslappnings­övning kommer det att höja din förmåga att hantera stress, vilket innebär att den irriterande personen inte är så irriterande längre, menar han.

2. Håll din avsmak för dig själv

Medan du bearbetar ditt missnöje, undvik frestelsen att gnälla av dig hos andra. Ta till exempel inte någon avsides vid kaffebryggaren för att säga: ”Det är något hos Jessica som jag inte gillar, känner inte du det också?”

Robert I. Sutton, professor vid Stanford-universitetet och författare till boken Good Boss, Bad Boss, menar att vi alla har en benägenhet att söka bekräftelse för våra egna åsikter. Men – vi bör anstränga oss att motstå det.

”Eftersom känslor är så smittsamma kan du få alla att känna sig nere”, säger han. Dessutom kan klagomål på någon på arbetsplatsen framställa dig själv i dålig dager.

Om du känner att du måste tala ut, välj noga ditt stödnätverk. Bäst är oftast att välja människor utanför kontoret.

3. Se din egen del i problemet

När du har fått kontroll över dina reaktioner, tänk efter vad det är du inte gillar med personen i fråga. Är det något särskilt som sätter igång dina känslor? Är det bara det att hon är annorlunda än du själv? Påminner han dig om din far? Hade du velat ha hennes jobb?

Avund och andra negativa känslor kan få oss att bedöma och behandla andra felaktigt.

”När någon har det bättre än oss själva har vi en tendens att se ned på dem”, säger Robert Sutton.

Sådana skillnader kan göra oss partiska.

”Vår favoritperson i hela världen är vi själva. Ju mer annorlunda än oss själva någon är, desto troligare är det att vi re­agerar negativt på dem”, säger Sutton.

Fokusera på de beteenden som irriterar dig, inte på medarbetarens eller kollegans personliga egenskaper. Detta hjälper dig att skilja på fördomar och äkta motvilja. Börja med hypotesen att personen gör saker som du inte gillar men är en bra person. Genom att bättre förstå vad det är som stör dig kan du också se din roll i det.

”Det är rimligt att anta att du har en del av ansvaret för problemet”, säger Robert Sutton. Var ärlig mot dig själv angående din del i problemet. Och var på din vakt efter mönster.

”Om du hittar någon som du känner att du hatar vart du än kommer är det ett dåligt tecken”, varnar han.