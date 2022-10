”I dag vet jag att jag duger”

Karriär i korthet: Grundare till kapitalförvaltningsbolaget Trevise och Quesada. Ordförande i Djurgården IF Fotboll, drivit investmentbolaget Varenne Investment, grundat och driver Zenith Group. Skrivit fem böcker: ”I huvudet på TJ” 1998, ”Maneater – en finanslirares inre resa” 2000, ”Drömmar och drivkrafter: Personligt och förtroligt med tio svenska entreprenörer” 2003, ”Mål och mening: Tio kvinnor om vägen till framgång” 2004, ”Marknaden ska vakta sin tunga” 2009.

Det är alltid cola zero och pepparkakor på möten. Kaffe, juice och leverpastejsmörgås varje morgon innan han åker till kontoret och tar sig an dagens möten som hans assistent, Nicole Hyltefors, har bokat in mellan klockan 9 och 19.