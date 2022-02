Hybridlösningarna upprör världen över

I Spanien har ett fackförbund gått till domstol för att upphäva det nya, ”smarta” sättet att jobba som tech-bolaget Ayesa Advanced Technologies infört. I stället för fasta skrivbord har bolaget infört ett aktivitetsbaserat arbetssätt där medarbetarna bokar sina platser i förväg med hjälp av en app. Något som enligt facket CSC bryter mot anställningsvillkoren, rapporterar El Pais.

Spaniens högsta domstol har nyligen avslagit fackets begäran, men samtidigt uppstår nya bråk av liknande slag över hela världen, i kölvattnet av de flexibla arbetssätt som blivit allt mer utbredda i och med pandemin.

Lättnaden som en anställd vid Bank of Toronto i Kanada upplevde över att få återgå till kontoret några dagar i veckan, förbyttes till frustration när hon insåg att den hybridlösning hon frivilligt gått med på innebär att hon blivit av med sitt fasta skrivbord. Även där måste de bokas i förväg via en app. Besvikelsen fick henne att efter några veckor återigen upphöra med att bege sig till kontoret, rapporterar The Globe and Mail.

