Här är företaget där alla har fria arbetstider

Arbetsmiljö

Ordning och reda. Struktur och planering. Förutsägbarhet och kontroll. Så vill vi gärna ha det på jobbet. Men för mycket ordning riskerar att göra oss rigida och uttråkade. I stället är det röra, oreda och slumpartade möten som gör oss kreativa och ger bättre resultat, menar Tim Harford, författaren till nya ­boken Messy: The power of disorder to transform our lives.