Här är Emma – din framtida medarbetare

Fler än nio av tio brittiska kontorsarbetare lider av hälsoproblem som orsakats av deras arbetsmiljö. Det kan vara ansträngda ögon, ryggont och huvudvärk. I snitt tillbringar de sex timmar per dag sittande vid en dator och är själva oroade över att detta kan leda till kutrygg och övervikt.

Cheferna gör inte heller tillräckligt för att förebygga hälsoproblemen – 28 procent av kontorsarbetarna uppger sig ha bett om att få förbättringar på sin arbetsplats men väntar fortfarande på hjälp. 20 procent uppgav att chefen inte tog dem på allvar.

Allt enligt rapporten The Work Colleague of the Future som kontorsmöbelsföretaget Fellowes tagit fram i samarbete med Atomic Research. 3003 personer i Storbritannien, Tyskland och Frankrike har i den frågats ut om sin arbetsmiljö.