Här är 7 steg för att hålla det ultimata talet

40-årsfesten, jobbets kickoff eller studentskivan. Oavsett miljö kan det förväntas att du som chef håller ett tal. Genom att följa 7 enkla steg kan du hålla det oförglömliga talet alla pratar om – hur jobbigt det än känns på förhand.

Börjar du svettas och får hjärtklappning när du ska prata inför andra människor? Du är inte ensam. Många har en rädsla just att hålla tal. Men det finns knep för att avdramatisera framförandet. Med goda förberedelser kan du lyckas med talet – hur nervös du än är på förhand.

Sofia Kacim jobbar på kommunikationsbyrån Per Schlingmann AB och har mångårig erfarenhet av retorikstöd för chefer.

Här är hennes 7 bästa tips för att hålla det ultimata talet

1) Definiera talets syfte

”Vad vill du att lyssnarna ska tänka, känna eller göra efter ditt tal? Börja med att definiera vad syftet med talet är. Det kan se olika ut beroende på vad du vill uppnå. Är det exempelvis att informera eller engagera?”

2) Vilka ska du tala till?

”Definiera målgruppen och prata det språk lyssnarna förstår. Satsa alltid på att förenkla och förtydliga än att avancera och specificera. Finns det detaljer du vill att publiken ska minnas och göra någonting med kan dessa skickas ut i efterhand eller delas ut efter talets slut.”

3) Strukturera innehållet

”Inled med något som samlar lyssnarna och skapar ett vi, exempelvis genom en anekdot eller en aktuell händelse som lyssnarna känner igen sig i. Berätta vidare om budskapet du vill förmedla och avsluta med att appellera till känslorna. Lyssnarna minns känslor och mentala bilder mer än siffror och detaljer.”

4) Memorera

”Öva på ditt tal framför en vän eller kollega och be om feedback. Öva även framför en helkroppsspegel för träna kroppsspråket. Ett annat tips är att spela in sitt tal på mobilen och lyssna igenom det ett par gånger, obs – tänk då på att läsa in talet som om du skulle hålla det live. Dvs med konstpauser och betoningar och tempoändringar.”

Bonustips: Behöver du talarkort ska dessa vara i hårt papper.

5) Tänk på kroppsspråk och röst

”Låt kroppen stärka budskapet genom gester. Gör dig sedd och låt hela kroppen ta plats genom att ta bort störningsmoment som till exemepel bord framför eller möbler som skymmer. Variera rösten och tempot för att behålla lyssnarna engagerade, och prata från magen för att orka hela talet. Glöm inte heller ögonkontakten för att få lyssnarna att känna att du pratar direkt till dem.”

6) Ta kontroll över fjärilarna i magen

”Ju mer du förbereder dig desto mindre plats tar nervositeten när det väl är dags. Kom även ihåg att engagemang, passion och inlevelse döljer potentiella blackouts och felsägningar. Ställ även fram ett glas vatten i närheten och ta en klunk om du kommer av dig, det ger dig tid att komma tillbaka och lyssnarna några sekunder att sjunka in i budskapet.”

Tips till sommartalen:

– Var hoppfull, och ha en genomgående positiv energi i talet

– Fokusera på de möjligheter som samlar er som ett team

– Betona medarbetarnas viktiga roll för bolaget

– Lyft något personligt som sommarplaner, boktips eller liknande

– Håll det kort och kärnfullt, runt tre minuter är lagom för ett tal av hyllningskaraktär

