Greta Thunberg blir Årets person – här är hennes 4 viktigaste ledaregenskaper

En otrolig resa – på bara ett år har Greta Thunberg lyckats mobilisera miljontals människor jorden runt till kamp för ändrad klimatpolitik och blivit en frontfigur för hela miljörörelsen. Nu har hon som första svensk blivit utsedd till Årets person, eller ”Person of the year” av amerikanska tidskriften Time. Hon är den yngsta någonsin att få utmärkelsen. På omslaget till senaste numret syns Greta Thunberg tillsammans med rubriken ”The power of youth”.

Greta Thunberg har på kort tid blivit en förgrundsgestalt och ledare för miljontals människor.

Här är några lärdomar att dra för dig som chef: