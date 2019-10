Från hr-chef till vd – i raketfart

Det jobbet kom att bli avgörande för hennes framtida karriär. Arbetsmiljön var dålig med olika arbetslag i konflikt med varandra. Sara Mohammar bestämde sig för att arbeta med organisationspsykologi för att försöka göra något åt liknande problem och gick tillbaka till studierna. Efter utbildningen fick hon jobb som personalkonsulent för Helsingborgs stad, där hon snabbt fick ta ett stort eget ansvar och arbeta självständigt.

”Jag lärde mig otroligt mycket av att arbeta med arbetsmiljöfrågor. Jag upptäckte att jag har en fallenhet för att lösa konflikter. Det viktiga är att verkligen lyssna på alla inblandade i sådana lägen.”

Som vd tror Sara Mohammar att hon har en förmåga att inge hopp och göra medarbetarna peppade. Hon försöker ha ett vidvinkelperspektiv på de problem hon möter.

”Till exempel tittar jag inte bara på ett apoteks försäljningssiffror utan gör också engagemangsmätningar bland personalen och tittar på var apoteket ligger, om det har rätt produkter i förhållande till populationen som bor på orten, hur tillgången på farmaceuter ser ut och så vidare.”

När hennes man fick jobb i Stockholm 2007 började Sara Mohammar arbeta på Skanska. Fyra år senare blev hon headhuntad till jobbet som hr-chef på Mediamarkt. Plötsligt fick hon lära sig de svåra sidorna av jobbet, med neddragningar.

”Det var en nyttig erfarenhet för hittills hade mycket gått som på räls, men nu fick jag lära mig om mina egna tillkortakommanden och jag tror att det faktiskt har gjort mig till en bättre ledare. Vi behöver motgångar för att kunna utvecklas.”

Sedan började hon på Rusta, där det snarare var utveckling i stället för avveckling. Men det blev aldrig en riktig matchning mellan Sara Mohammar och Rusta och istället började tankarna på att starta eget ta fart.

”Jag insåg att det var få organisationskonsulter på marknaden som både hade organisationspsykologin och faktiskt hr-kompetens så jag beslutade mig att starta det egna företaget Verum Management, som betyder ärligt ledarskap”.

Hon upptäckte att det var lättare att komma utifrån och genomdriva förändringar. Under en period var hon inhyrd på Adidas och där lärde hon sig devisen av vd Sven Moser: It is what it is.

”Det är ingen idé att sopa problemen under mattan, utan det är genom att möta och erkänna verkligheten som man kan hitta lösningar. Jag försöker att hela tiden vara väldigt öppen och på det sättet även hantera medarbetarnas förväntningar så att de ligger på en realistisk nivå”, säger Sara Mohammar.

Det blev också många uppdrag för Apoteksgruppen och hösten 2018 fick hon erbjudande att bli hr-chef. Uppenbarligen imponerade hon på Apoteksgruppens ägare, baltiska apotekskedjan Euroapotecha, för bara ett halvår senare utsågs hon till vd.

”Som hr-chef var jag med i ledningsgruppen och involverad i många olika delar av företaget. Jag tror att hr-chefernas åsikter behövs i en organisation och jag tycker rent generellt att de ska våga ta plats och tycka till om saker som ligger utanför det egna arbetsområdet, då blir nog inte jobbet en återvändsgränd i karriären.”

Sara Mohammar känner att hon har hamnat på rätt plats som vd och hade inga betänkligheter att tacka ja när hon fick erbjudandet.

”På den här posten knyter jag samman alla mina tidigare erfarenheter.”