Företagets nya friskvårdssatsning: ”16 weeks of health”

”Det här handlar dock verkligen om hälsa i stället för hell. Under 2021 har vi fokus på att medarbetarna ska ta hand om sig själva och andas ut lite. Vårt mål är att 80 procent ska träna minst en gång per vecka, och det här är ett led i det. ”16 weeks of hell” är för dem som i dag inte tränar alls och har hälsoproblem – och vill förändra det.”

Deltagande i ”16 weeks of health” är helt frivilligt, och de som anmäler sig kommer att få välja vad de vill fokusera mest på, till exempel träning, kost, stress eller värk. Antalet är begränsat. Hittills har 17 personer gått med. I projektet ingår bland annat träningspass utomhus, pepptalk, kostföreläsningar, hälsocoach och kontakt med både sjuksköterska och beteendevetare.

”Vecka 10 kommer vi också ha en ”djävulsvecka” för att verkligen omsätta förändringen i praktiken. Den är öppen för alla medarbetare.”

Även i ekonomiska termer är satsningen lyckad.

”Många kommenterar att vi lägger ner så mycket pengar på det här. Men räknar vi vad vi tjänar på nedgången i sjukfrånvaro och minskat antal personer i riskgrupp så har vi fått tillbaka med råge.”

”Enligt forskning sägs det att en medarbetare beräknas kosta 10 procent av sin månadslön per sjukdag vid korttidssjukfrånvaro. Det innebär alltså att om en arbetsgivare lyckas sänka sjukfrånvaron med totalt 10 dagar per år på ett företag tjänar man in en hel månadslön.”

Hur vet ni att medarbetarna verkligen gör träningen, och inte vara rapporterar in den?

”I botten handlar det ju om att man har kommit så långt i sitt ledarskap att man har tillit till sina medarbetare. Har man inte det fungerar inte den här metoden. Vi jobbar även helt målstyrt, vilket gör att alla kan utföra sitt arbete var och när de vill.”

Vad räknas som träning?

”Det du gör måste höja pulsen! Så en lugn tur med hunden eller en runda på golfbanan räknas inte, men en power walk där du får upp pulsen gör det. Vi utgår från Anders Hansens bok Hjärnstark, som visar att pulshöjande aktivitet tre gånger i veckan ger goda resultat på hälsan.”

Fakta: Så jobbar Mimer med friskvård Utgår från forskning

Företaget utgår från en formel framtagen av forskaren Stefan Lundström på Mälardalens högskola. Han menar att fysisk kompetens multiplicerat med kunskapskompetens multiplicerat med motivationskompetens ger resultatet. Det vill säga: hur mycket man orkar multiplicerat med en persons kunskap multiplicerat med viljan ger resultatet. Mimer har bytt ordet fysisk kompetens till hälsokompetens men använder annars formeln i hälsoarbetet. Anders Hansens bok ”Hjärnstark” har studerats, och man utgår från att pulshöjande aktivitet tre gånger i veckan ger goda resultat på just hälsokompetens. Mer semester om de tränar

Medarbetarna får tillbaka 20 procent av den träning de utför på fritiden i ledighet. Det finns ett tak på 3 timmar/vecka. Totalt kan varje anställd samla ihop 31,2 timmar extra ledighet vilket nästan motsvarar en extra semestervecka. Andra förmåner

Som ytterligare förmåner får varje medarbetare bland annat klippkort på gym och en gemensam bollaktivitet på fredagar (ej under coronapandemin), stretchband har levererats hem till alla och träningsfilmer har lagts ut på intranätet. Fri frukt och frukost varje dag till självkostnadspris (dock inte under pandemin). Hälsoprofiler och livsstilsanalyser

Vart tredje år görs hälsoprofiler och livsstilsanalyser för alla medarbetare.

