Experten: Så lägger du upp ett lönesamtal

Hur gör jag ett bra lönesamtal?

Svar: Lönesamtal är inte min specialitet, jag jobbar mest med motivation å då är lön inte viktigt. Lön är inte är så viktigt som många, även medarbetarna själva, tror. Lönesamtalet är ett nödvändigt ont som du ska försöka klara av så bra som möjligt en gång per år..

Jag tycker lönesamtalen är jobbiga, det leder ofta till besvikelse?

Svar: Det som är bra att veta är att lönesamtalet under någon timme en gång om året har mindre påverkan på medarbetarens prestation å trivsel än många tror. Det är hur du hanterar medarbetaren under alla de andra timmarna under året som är det viktiga.

Vad kan jag göra utöver lönen för att motivera?

Svar: Lär känna dina medarbetare å få dem att känna sig uppskattade varje dag, det är mycket viktigare. Missnöje med lön är ofta en signal om missnöje på annat sätt, exempelvis att man inte känner sig uppskattad. Lägg din energi på det varje dag istället för att oroa dig för lönesamtalen.