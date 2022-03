De viktigaste lärdomarna att ta med sig från Chef 2022

Ledarskap

Nu har många återvänt till jobbet och en tillvaro som blir social på ett helt annat sätt. En person som inte behövt känna av ensamheten under pandemin är Jesper Örtengren som jobbar med affärsutveckling på Vasakronan och är vd på bolaget och konceptet Beyond Us. Barnen skapade Steve som fått hålla honom sällskap under hemarbetet vilket han själv berättat om på LinkedIn där det fick ett stort gensvar.