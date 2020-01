De skapade Fotografiska – här är framgångsreceptet

Jan och Per Broman startade Fotografiska för tio år sedan. De har alternerat i vd-rollen, som idag innehas av Per Broman medan Jan Broman jobbar med Fotografiskas internationella samarbeten. Förutom i Stockholm har man idag även verksamhet i Tallinn och New York.

Priset Årets förändringsledare delas årligen ut av Google, BCG, Interim Search och Boyden.

Ur motiveringen för kategorin Samhällsnytta: ”Med ett dualistiskt ledarskap, en obruten tro på sin vision och uthållighet att ta sig över eller runt hinder, har vinnarna etablerat – inte bara en Sverigesuccé – utan också en exportvara i upplevelseindustrin…. Med väl förankrade värderingar som hållbarhet, inkludering och världsåskådning är de förändringsledare såväl som goda samhällsgörare…”