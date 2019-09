Därför vantrivs vi med en algoritm som chef

Läs också: Fler unga utbrända – det kan du göra som chef

Den mest irriterande faktorn var ständigt bli betygsatt av kunder. Känslan av bristande transparens grundade sig i en upplevelse av att ’appen vet allt om mig – men jag ingenting om appen.’ Avhumaniseringen berodde framför allt på bristen på kollegor och mänskliga chefer.

För att i viss mån återta makten över sin tillvaro började flera av chaufförerna i studien att jobba mot algoritmen. En av dem beskriver i ett onlineforum hur hen upptäckt att algoritmens erbjöd bättre incitament till förare som inte hade jobbat på ett tag och därför alternerade mellan att köra för Uber och konkurrenter som Lyft och Juno. Citat: ”Play the system, don’t let it play you.”

Ett annat sätt att bråka med systemet som dök upp i studien var att ’manuellt’ minska tillgängligheten på förare och därmed manipulera algoritmen för prissättning.

Så hur ska företag som använder sig av algoritmer för att styra medarbetare undvika den typen av beteende? Forskarna bakom studien har några förslag:

Öka transparensen: Kanske inte berätta exakt hur algoritmen fungerar, men var öppen med vilka data som går in i den och vad det finns för mål som styr den.

Be om feedback: Bjud in till förslag om förbättringar av algoritmen och öka engagemanget.

Bygg in mänsklig närvaro: Supporttjänst med verkliga människor som hjälper till istället för FAQ? Skapa mötesplatser? Kort sagt, få de anställda att känna sig som människor, inte maskiner.

Bygg tillit: Förmåner – i en amerikansk kontext föräldraledighet eller sjuklön, i en svensk kanske friskvård eller andra erbjudanden – kan vara första steget till att uppfattas som en mer human arbetsgivare.

