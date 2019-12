Därför lever myten om kvinnlig konkurrens

Kvinnor som inte kan jobba ihop – visst har du också stött på dem? Jaja, kanske inte i verkliga livet, men tänk på alla filmer som… Djävulen bär Prada, kanske?

Skämt åsido, myten om den intrigerande kvinnan som ständigt förstör för sina medsystrar på jobbet – och blir trollad tillbaka medelst ryktesspridning, underminering och mobbning – är just en myt. Det menar juristerna och äkta paret Andrea S Kramer och Alton B Harris i en artikel i Harvard Business Review.

I sin nya bok It’s not you, it’s the workplace, slår de effektivt hål på den och menar att svaret snarare ligger i diskriminering på arbetsplatsen. Dynamiken bakom fördomen beskriver de så här: