5 tecken: Då är det dags att byta jobb

Det kan påverka både din karriär negativt och störa ditt privatliv. Men även om det kan vara betydligt värre att fortsätta på ett jobb som gått i stå är det ofta lättare att helt enkelt stanna kvar än att bryta upp.

Att de flesta människor stannar för länge på dåliga jobb beror på att närings­livet ofta stoppar in individer i givna roller i stället för att försöka anpassa rollerna till individerna och deras kompetenser, konstaterar Daniel Gulati, en av författarna till boken Passion and Purpose: Stories from the Best and Brightest Young Business Leaders.

Så här kan du avgöra om du själv har fastnat och överväger att sluta:

1) Hör varnings­signalerna

Känner du ett ointresse inför jobbet, både för arbetsplatsen som helhet och för dina dagliga uppgifter? Här är några tecken på att något är på gång:

● Du lovar dig själv om och om igen att du ska sluta, men gör det aldrig.

● Du vill inte ha din högre chefs jobb och på så vis ta ett steg i chefskarriären. Du är ointresserad av att överta hans eller hennes arbetsuppgifter. Andra är det däremot och kommer därför att passera dig, vilket riskerar att skapa ännu mer jobbmissnöje.

● Du underpresterar. Du försöker bli bättre, men din ansträngning ger inget resultat. Har du verkligen vad som krävs? Eller uppskattar inte din chef eller dina kolleger det som du har att erbjuda?

Om en eller flera av dessa varningssignaler stämmer på dig, fråga dig själv om det är värt att stanna kvar på ditt jobb. Är, så att säga, priset rimligt och acceptabelt eller går du miste om för många möjlig­heter och skadas du känslomässigt?

2) Testa tanken

Testa för att se om din känsla är verklig, om du verkligen är redo att lämna ditt jobb. Prata med din omgivning.

”Det är bättre att förlita sig på information som samlats in från interaktion med människor än att sitta och snurra på stolen”, säger Leonard Schlesinger, vd för Babson College, som har skrivit boken Just Start: Take Action, Embrace Uncertainty, Create the Future.

Ha en ärlig diskussion med din egen chef om hur du uppfattas och hur hon eller han ser på vad du kan uppnå i din roll. Du kan också testa om det finns ett avtagande engagemang genom att räcka upp handen nästa gång ett nytt projekt ska starta.

Om du gång på gång förbises, kan det bero på att din egen chef inte uppskattar dina kunskaper. Och om du själv inte räcker upp handen – ja då kanske det är dags att gå vidare av det skälet.

3) Känn till riskerna

Innan du fattar ditt slutgiltiga beslut, se till att du har utvärderat nackdelarna med att sluta. Även om du är säker på att du är på fel jobb finns det risker med att lämna: du kan skada befintliga relationer, du förlorar inkomst eller fläckar ditt cv.

Tänk igenom allt som påverkas av ditt beslut – ekonomi, karriär, privatliv, utvecklingsmöjligheter – och fundera över vad som betyder mest för dig.

Ställ frågorna: ”Vad har jag mitt jobb till? Hjälper det mig att uppnå mina ­drömmar?”

Enligt Gulati avslutar vi en anställning tio gånger under vår livstid, vilket ­i genomsnitt innebär ett avslut vart fjärde år.

”Om du slutar mycket oftare är risken att arbetsgivare börjar betrakta dig som en hoppjerka. Det blir särskilt problematiskt när du hittar en roll som du verkligen vill ha, men inte lyckas få in en fot i dörren på grund av ditt brokiga cv”, säger han.

4) Sätt ett nytt mål

Du kan minimera riskerna genom att ta reda på vad du vill innan du lämnar ditt jobb. Även om du inte har en fullständig plan är det bra att ha en aning om vad du vill göra.

”Man bör sluta för att man har säkrat en ny, positiv roll, inte på grund av ett känslo-­mässigt infall för att undvika en negativ situation. Om du verkligen hatar det du gör ska du absolut sluta, men inte förrän du har identifierat något som du kan älska i framtiden”, säger Daniel Gulati.

Schlesinger uttrycker det så här:

”Jag skulle inte sluta på ett jobb utan att ha någon form av plan, oavsett om det bara är ett tankeexperiment som bekräftar vad jag är intresserad av att göra härnäst, eller en medveten strategi för att få något att hända.”

5) Sluta snyggt

Har du någon gång drömt om att hon eller han ska ’ta det här jobbet och stoppa upp det någonstans’? Dessvärre är det en lösning som bara ger dig kortsiktig lindring.

Möjligen kommer det att förstöra ditt yrkesliv. Hur du lämnar en tjänst är lika viktigt som hur du påbörjar den. ”Det finns inget värre än att ta sig ur en dålig situation på ett dåligt sätt”, säger Leonard Schlesinger.

Diskutera beslutet med människor som är viktiga för dig: din partner, dina barn, dina vänner. Fråga mentorer, kolleger eller tidigare chefer om råd.

Försök också att se situationen ur din chefs och dina medarbetares synvinkel och fundera på hur du på bästa – och mest respektfulla – sätt kan kommunicera processen för ditt tillbakadragande.

”När du väl har bestämt att sluta och dessutom vet vilken som blir din sista dag, bör du låta din närmaste chef och dina medarbetare få veta det så fort som möjligt och därefter följa de brukliga processer som organisationen har”, säger Daniel Gulati.

Text: Amy Gallo. Artikeln är hämtad ur Harvard Business Review.

Bearbetning: Fredrik Emdén