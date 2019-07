Chefer kan fängslas för våg av självmord

Bolagets vd Didier Lombard ska inför hundratals åhörare ha sagt att han ”ska få ut dem, antingen via fönstret eller dörren” uppger Ekot. Orden ekar ödesmättat efter det att en medarbetare senare tagit sitt liv just genom att kasta sig ut genom ett fönster inför sina förskräckta kollegor. En annan högg sig med kniv under pågående möte.

Mellan 2008 och 2009 tog 35 anställda sina liv – och flera av dem lämnade självmordsbrev där de uppgav att företaget och dess chefer gjort livet outhärdligt. Sju av telekombolagets tidigare chefer står nu åtalade för att genom psykisk terror av de anställda bära ansvaret för 19 fullbordade självmord och 12 försök.

Vd:n Didier Lombard och HR-chefen Olivier Barberot anklagas för att ha satt trakasserier i system för att få medarbetare att lämna företaget, bland annat genom rutinmässiga omplaceringar. En medarbetare ska till exempel ha förflyttats till en ort 45 mil från familjens hem utan att tilldelas några arbetsuppgifter skriver The Guardian.

Andra kastades ut i säljjobb utan någon erfarenhet eller träning rapporterar New York Times. En sådan anställd ska ha arbetat ett 12-timmarspass med endast en rast på 30 minuter dagen före sitt självmord. Cheferna nekar till anklagelserna och försvarar sig med att det var tuffa tider i telekombranschen.

Rättegången avslutas torsdag 11 juli. De fackförbund som står bakom polisanmälan hoppas på att den historiska rättegången, oavsett utfall, ska sätta fokus på arbetsmiljöproblem framöver.

