Chef på Handelsbanken: ”Vi handspritar kodlåsen flera gånger om dagen”

Av 80 personer på Handelsbanken Financial Crime Prevention är det 10 till 15 personer som fortfarande behöver vara på kontoret. De sitter i telefonsupportslingor som inte går att hantera hemifrån. Medarbetarna går in genom olika entréer, dirigeras direkt till handtvättning så fort de kommer in samt har fått information om att koddosan till entréer tvättas med handsprit flera gånger om dagen.

”Sedan separerar vi medarbetarna och fördelar de platser som finns, så att de inte behöver sitta tätt ihop. Det är stora ytor som nu befolkas av få personer”, säger Malin Skans, Head Financial Crime Prevention.

Det har varit några röriga dagar. I fredags fick alla som kan jobba hemma hämta saker och uppdatera Skypelösningar. It-enheten har sedan dess varit nerringd av de som inte sedan tidigare är vana vid att arbeta på distans. Och ledningen på centralnivå jobbar för fullt med att få bandbredden att räcka.