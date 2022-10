Chef mellan jobb – gå utanför din komfortzon

Chefer 50 plus som blev arbetslösa under pandemin har svårare att komma in på arbetsmarknaden enligt Arbetsförmedlingen. Något Jonas Mauritzson, rådgivare på TRR, inte helt och fullt skriver under på. ”Som chef mellan jobb behöver du gå utanför din komfortzon och samtidigt kunna visa dig sårbar”, säger han.