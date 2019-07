Böckerna chefen ska läsa 2019

AI och digitalisering är på allas läppar och för många är det en skrämmande utveckling.

När du inser att den inte går att stoppa, utan behöver hitta ett mänskligt sätt att förhålla dig är Apparnas planet av Arash Gilan och Jonas Hammarberg perfekt läsning. De skriver lätt och tilltalande om den nya digitala eran och hur vi ska kunna hitta vår plats i den. De berättar om brytpunkten mellan det digitala och det mänskliga vi behöver hitta sätt att hantera. Här får du tips om hur du kan jobba med digitalisering. De säger att vi lever i en tid där det fysiska kompletteras av det digitala och där artificiell intelligens kompletterar vår mänskliga emotionella intelligens. När vi drar maximal nytta av alla dessa perspektiv sker magi, menar författarna.

Mod sägs vara en av de viktigaste förmågorna för chefer idag och framåt.

Dare to lead av Brené Brown toppar flera bästsäljarlistor. I september kommer den på svenska med titeln Mod att leda. Brown beskriver hur du gör för att leda på ett mer modigt sätt och hur andra gör. Vill du verkligen utvecklas som ledare på riktigt är detta en bok du bör läsa.

Det behövs modigare ledare och företagskulturer för att lyckas i en komplex, snabbt föränderlig omgivning, med svåra utmaningar och ett omättligt behov av innovation. Kruxet är att vi inte är tillräckligt modiga för att prata om mod, konstaterar sociologiprofessorn Brené Brown.

Modiga organisationer behövs också för att möta alla snabba förändringar. Det fungerar inte lägre att en ledare styr och ställer – det är teamet som är viktigast.

Harvardforskaren Amy C Edmondson beskriver i The fearless organization hur du får en modig organisation genom att skapa psykologisk trygghet. Det i sin tur är en av de största framgångsfaktorerna för team. Amy C Edmondson ger konkreta tips på hur du gör för att skapa team där medarbetare mår och presterar bättre. En matnyttig och forskningsbaserad ledarskapsbok som hjälper dig i jobbet som chef och teamledare.

