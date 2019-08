Bli en närvarande och osjälvisk ledare

Stora summor läggs på ledarutbildningar och utveckling. Samtidigt är få engagerade i sina jobb och stressrelaterade besvär ökar. I och med teknikens utveckling är vi också allt mer splittrade. För att klara framtidens utmaningar krävs ett nytt sorts ledarskap, skriver de tre författarna till The Mind of the leader. Deras lösning heter mindfulness, osjälviskhet och medkänsla, något de kallar MSC-ledarskap. Författarna Rasmus Hougaard, Marie Boregrim och Martin Ström har utbildat i mindfulness i organisationer världen över i flera år. Ledarskapsexperten Maria Gerlofson har sammanfattat den för Chefboken.

Vem ska läsa boken?

Jag tycker att den passar alla. De flesta kan behöva verktyg och tips för att både må och leda bättre. Mycket av det som sägs i boken är i linje med de trender som finns inom ledarskap med en utveckling mot mera agila organisationer.

Hur kan jag som chef ha hjälp av boken?

Boken är full med konkreta tips och övningar du kan använda, både för att själv få bättre fokus och må bättre, men också för hur du kan skapa mer engagemang och nå den inre motivationen hos dina medarbetare.

