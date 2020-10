Björn Frantzén: ”Skjut in en flaska champagne för att få dem att jobba hårdare”

Björn Frantzéns svar:

”Det där händer ju ofta. Jag ser två saker som viktiga här. Dels är det: ”lead by example”. Om ni ska börja vid åtta, så se till att du är där tio i åtta, så att det ser ut som att du gör mest. Då är det svårare att klaga.”

”Dels kommunicera med gänget, en och en. Säg att du fattar att det är alldeles för mycket timmar just nu. Gör klart att ni vill kompensera för det och hitta fram till vad den kompensationen kan vara: tid, pengar? Är det något annat du vill göra? Gå ut och käka, ta med frugan?

Se till att det blir fett bra då. Skjut in en flaska champagne! Ring krogen själv och se till att det också kommer in en flaska champagne när de är där, som tack för bra arbete. Då är du klar! Visa uppskattning och ta inte jobbet de gör för givet.”

Björn Frantzén menar att han kanske inte hade tänkt på riktigt samma sätt förr.

”För tio år sedan hade jag tänkt: fan vad ni gnäller, kör nu! Men det är inte bra i längden att elda på så hårt, utan att uppmärksamma det personerna gör och visa respekt för det.”

”Vi har en liknande situation på en av restaurangerna nu, där en kille har hamnat i en olycka. Då frågar jag min köksmästare om vem det blir som täcker upp, så att jag kan gå in och prata med den personen och säga att: jag vet att det blir för mycket just nu, men jag föreslår att vi kompenserar dig på det här sättet. Känns det fair, känns det cool? Så gjorde jag inte förut, då tyckte jag inte förut, då tyckte jag bara att alla skulle köra.”

Har du varit med om att folk har blivit utbrända?

”Ja absolut. Det är tufft och svårt. Vi har gett dem proffshjälp. Det är ofta de som bryr sig mest som hamnar där. Det är ju också dem du vill ha, de som bryr sig om hur det ser ut i besticklådan och som blir stressade av alla smågrejer som inte är 100 procent. Det där stressade livet ur mig förut också, men det finns ingen arbetsplats där allt är 100 procent. Man måste välja sina grejer, du kan inte jaga på precis allting för då är det det enda du kommer att göra, och du missar andra mål.”

