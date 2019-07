Bildning viktigt för svenska börs-vd:ar

”Vi har länge hört talas om det obildade svenska näringslivet, om att man i Paris drar lott för att slippa sitta bredvid svenska företagsledare vid middagar då de bara kan prata om golf och affärer”, säger Frida Edman, ansvarig för Bokmässan. ”Denna tes har aldrig blivit prövad förrän nu. Det är förstås glädjande att vi, tvärtom vad tesen har sagt, verkar ha svenska företagsledare som både läser böcker och värderar bildning högt”.

Undersökningen genomfördes under maj och juni, och samtliga vd:ar och vice vd:ar för bolag som är börsnoterade vid OMX och First North har kontaktats. Av de svarande anser 93 procent att de är bildade, och 73 procent säger att bildning är någonting som efterfrågas i en kandidat vid rekrytering. Vid intervjutillfället hade 58 procent läst en bok under föregående dag.

Bland de böcker som uppskattas särskilt mycket bland de tillfrågade börs-vd:arna hittas ”Självbetraktelser” av den romerske kejsaren Marcus Aurelius, ”Min historia” av Michelle Obama samt klassikern ”Vredens druvor” av John Steinbeck.

”Resultaten är glädjande. De senaste åren har vi på Handelshögskolan i Stockholm märkt ett stort intresse hos studenterna för våra konst- och litteratursatsningar. Skönlitteratur ger en fördjupad inblick i andra människors livsvillkor, något som är särskilt viktigt för personer med mycket makt och inflytande över andra människor”, säger Erik Wikberg, ekonomie doktor vid Handelshögskolan i Stockholm och ansvarig för den skönlitterära satsningen SSE Literary Agenda.

Och det är inte bara ledarskapslitteratur som slukas av näringstopparna – även när det gäller att läsa för sina barn ligger gruppen bra till. Av de svarande med egna barn eller som delar bostad med barn läser 62 procent för dessa varje dag och 87 procent minst en gång i veckan.

”Att börs-vd:ar tillskriver bildning och läsande stor vikt är en tydlig signal till utbildningssystemet. Vi behöver förbereda vår unga på ett yrkesliv där empati, självreflektion och kulturell känslighet är centrala inslag. Litteratur och läsande är vägar till andra världar”, säger Handelshögskolans rektor Lars Strannegård.