Astra Zenecas Sverige-vd: ”Man vill känna sig stolt”

Pandemin innebär fortfarande omfattande restriktioner för de 2600 personer som jobbar på Astra Zenecas forskningsanläggning i Göteborg. För att undvika temperaturmätning och PCR-tester så görs inspelningen av det nya avsnittet av ledarskapspodden Chef Dilemma hemma hos Katarina Ageborg. Härifrån hemmakontoret har hon varvat videomöten med promenader med ”kollegan” under pandemin, en svart labrador. Härifrån har hon också upplevt både hur företaget har hyllats och kritiserats under den minst sagt turbulenta resan kring Astra Zenecas vaccinsamarbete. Katarina Ageborg beskriver i podden hur det kändes under den första perioden, när bolaget var vaccinhjältar.

”Att vi bestämmer att vi ska vara med och forska fram ett vaccin, utan vinst, för att hjälpa hela världen, det kändes fantastiskt.”