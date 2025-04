”Det verkar inte finnas någon dränering. Regnet trycks in genom ytterväggen, kommer in på insidan och drar med sig diverse avlagringar”, är hur stationsbefälet David Fernsand beskriver tillståndet för polishuset i Kungälv till Polistidningen .

Kontorsfastighet från 1972

Från aktivitetsbaserat till egna rum

På Linnéuniversitetet i Kalmar rivs nu ett nytt aktivitetsbaserat kontor, för att medarbetarna återigen ska kunna flytta in i egna rum.

”Ingen hade eget bord, man skulle flytta runt under dagen beroende på arbetsuppgift. Böcker och dokument låstes in i skåp eller i bokrum, så medarbetare gick fram och tillbaka för att hämta böcker och annat material under dagarna, vilket tog en massa tid. Och de blev störda hela tiden, fick aldrig något flow.”