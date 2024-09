Död och hat åt bristen på ledarskap

Chefredaktören har ordet

”Så kommer du igång efter semestern”

”9 tecken på att du har alkoholabstinens”

”Så vet du att det är dags att byta jobb”

Ja, komma tillbaka till jobbet-journalistiken ger onekligen en dyster bild av våra arbetsplatser – och den svenska förvärvsarbetaren som en särskilt ångestfylld dystergök (Medierna i P1 tog till och med hjälp av en professor i psykologi för att reda ut de uppenbara hålen i folksjälen).

Vad säger det här om vårt arbetsliv? Ganska mycket, förstås: De galopperande sjukskrivningstalen avslöjar en del om tempot för många av oss. Och samtidigt kan man fundera på om fenomenet ens är nytt? Eller snarare ett tecken på den “totala infantilisering av vuxna människor” som genomsyrar vår samtid? I en underhållande krönika i Sydsvenskan slår Kristina Kappelin ett slag för det senare:

”I Sverige handskas väl de flesta nu med den fruktansvärda ångest som infinner sig när man kommer tillbaka från semestern, i bästa fall utan att ha skilt sig och för all framtid förstört relationen till sina barn. För säkerhets skull måste då arbetsgivaren träda in och göra det lite extra mysigt för sina stackars anställda, med godis och tårta och pepp. Ungefär som en skolstart, skriver någon och det är ju helt följdriktigt i den totala ‘infantilisering’ av vuxna människor, som inte kan handskas med den minsta lilla motgång. (…) Kanske är det dags att sätta saker och ting i perspektiv och inse att ingen, någonsin, har älskat att komma tillbaka till vardagen efter en härlig semester. Men det får liksom gå ändå. Och det gör det.”

Då kör vi!

Calle Fleur, chefredaktör Chef

Månadens 5 viktigaste spaningar om ledarskap

Kvinnliga chefer slits mellan chefsidealet och den allmänna bilden av hur en kvinna ska vara, visar en ny doktorsavhandling från Linköpings universitet. ”Det är ju att man ska vara lite av en matriark. Att man ska vara hård och rättvis, men empatisk samtidigt. Det är ett slags macho­ideal för kvinnor”, säger forskaren Karin Wastesson. 2025 löper 500 kollektivavtal ut. Avtalsrörelsen blir därför mer omfattande än på länge – och nu väntar en tuff lönestrid. Det varnar Per Hidesten, vd för Industriarbetsgivarna och en viktig part i förhandlingarna om det så kallade märket, för i en intervju med tidningen Arbetet. Man kan konstatera att fackförbunden – som gärna ser en fortsatt ökningstakt i häraden 4 procent – och arbetsgivarna står långt ifrån varandra. Bara att spänna fast säkerhetsbältet, chefen! I veckan reste LO-basen Johan Lindholm till Northvolt i Skellefteå för att prata med facken och företagsledningen. Bakgrunden är flera oförklarliga dödsfall i anslutning till fabriken – och Ekots avslöjanden om farliga arbetsmiljöförhållanden. Bland annat har alltför höga halter av ammoniak uppmätts i lokalerna. ”Det är förfärligt helt enkelt. Arbetsplatser ska inte fungera så här, så det gör mig väldigt upprörd”, sade Lindholm till Sveriges Radio. Northvolt själva slår kritiken ifrån sig. Lågkonjunkturen fortsätter att bita sig fast. Arbetslösheten (8,3%) är nu den högsta på ett decennium. ”Siffrorna från juni visar att vi har fjärde högsta arbetslösheten i EU och spelar då med Finland, Grekland och Spanien. (…) Det finns helt enkelt strukturella problem på arbetsmarknaden som vi måste adressera ännu bättre, inte minst vad det gäller utanförskap och brist på integration”, konstaterade arbetsmarknadsminister Johan Pehrson på en pressträff i augusti. Dessutom var juni den sämsta månaden sedan 1996 sett till antal företag som gått i konkurs: Under årets första sex månader gick 5 872 företag i konkurs, en ökning med 38 procent jämfört med föregående år, skriver SVT Nyheter. Lagom till jobbstarten fullständigt dränktes mitt flöde på Linkedin av inlägg om personlighetstester vid rekrytering. En infekterad fråga som blossar upp med jämna mellanrum, senast efter att Anders Hansen blivit inbjuden till Morgonstudion i SVT för att prata om saken. Rekryterarna rasade förstås (ett mer ilsket släkte går inte att finna), mest för att Hansen tydligen inte är kvalificerad nog att tycka något om saken. Eller kanske mest, förresten, för att ett ifrågasättande av normerna hotar den egna affärsmodellen? Hur som helst, spännande och viktigt att frågan lyfts! Har svårt att rekommendera ett enskilt inlägg men Astrid Svedérus artikel, och framförallt den efterföljande diskussionen i kommentarerna, ger en bra bild av hur polariserad frågan har blivit. Se länk nedan.

Månadens undersökning

”Älskade, hatade medarbetare”. Så löd länge arbetsnamnet på redaktionens senaste undersökning om chefernas värsta energitjuvar. Föga förvånande toppar just krävande medarbetare topplistan. ”Jag är för snäll. Behöver strama upp mig”, är en reflektion från en av många, många chefer som dräneras på kraft på jobbet. Men energitjuvarna utgörs också av en mängd andra faktorer som it-strul, dålig organisation och ständiga avbrott. Läs undersökningen här.

Känner du igen dig? Vilken tur, då, att Chef bjuder på experternas bästa tips – och flera intressanta reflektioner.

I min egen månadskrönika skriver jag om just det där med krävande medarbetare och it-strul: ”För någon som varit en krävande medarbetare under större delen av sitt arbetsliv – och dessutom ansvarat för bolagets it-frågor så länge han kan minnas – är det förstås halvkul läsning. Är JAG roten till allt ont?”. Och så presenterar jag en topp tre-lista över mina egna värsta energitjuvar. På en osmickrande förstaplats, alltså: Jag själv. Förlåt för allt.

Månadens siffra

På tal om lön: I veckan presenterade Medlingsinstitutet uppdaterade siffror över medelinkomsten i Sverige. Resultatet? 39 990 kr/månad i genomsnitt, med stora skillnader: Män tjänar fortfarande i genomsnitt 4 200 kr mer i månaden än kvinnor (suck!) – och lönerna i privat sektor är betydligt högre än i offentlig sektor.

Månadens fördjupning

Vi lever i en värld besatt av yta – och det påverkar förstås hur vi chefer förväntas bete oss och se ut.

Exempel 1: Det räcker inte längre att bara fila på dina Linkedin-inlägg för att boosta ditt personliga varumärke. Nu måste du satsa på din “aura” också. I nyhetsbrevet NomoFomo driver Niklas Hermansson tesen att Paris-OS riktiga guldmedaljörer inte var vinnarna, utan de som lyckades ”auramaxa genom coolhet och charm”. Han nämner bland annat den sydkoreanska skytten Kim Yeji, med sin ”futuristiska lönnmördar-look”, och den helt obrydda turken Yusuf Dikec som skippade alla hjälpmedel och mest ”såg ut att köra femkamp med kollegorna på Gröna Lund för femte året i rad”. Egentligen är de turneringens riktiga vinnare, konstaterar Hermansson, eftersom “allt” handlar om aura hösten 2024.

Exempel 2: Makeup för manliga chefer har blivit ett måste i den amerikanska valrörelsen, konstaterar Washington Post i en underhållande artikel. Letar du efter den ultimata “no makeup makeup”-looken behöver du inte skapa konto på Tiktok eller bläddra i Vogue – det räcker att bildgoogla på transportminister Pete Buttigieg eller kongressledamot Matt Gaetz. Med sina släta pannor, kopparfärgade hy och borttrollade påsar under ögonen har de satt en ny ribba för hur manliga ledare kan, och förväntas, se ut på jobbet.

Skönhetshistorikern (!) Susan Stewart menar att politiska ledare i alla tider har varit besatta av utseende, men att det blivit allt viktigare i takt med videokamerornas allt skarpare bilder. “It’s all about youth and health and wealth, largely”, sammanfattar hon.

Ett amerikanskt fenomen, tänker du kanske? Nja. Själv fick jag prova på den nya given under Almedalsveckan tidigare i sommar, då jag under flera dagar tvingades dölja en blåtira från midsommarhelgen (inte så spännande som det låter) med concealer. Otroligt effektivt chefsknep, vågar jag lova.

Månadens lunchrumssnackis

”Död och hat åt bristen på ledarskap på svenska fotbollsarenor” skulle vara en passande recension av den omtalade derbymatchen i augusti mellan AIK och Djurgården. Inramningen kännetecknades av gruff och bråk mellan spelare och ledare – och en lika hetsig som humorlös banderoll med texten ”Död och hat åt AIK” på Djurgårdens ståplatsläktare. Crescendot kom när Kim Bergstrand, 56 år gammal huvudtränare för Djurgården, hoppade in i en hög med unga spelare och fick rött kort. Samma påföljd fick AIK:s Henok Goitom. Vilka förebilder!

I en läsvärd krönika i Aftonbladet utser Simon Bank istället Djurgårdens SLO (slarvigt beskrivet en anställd länk mellan klubben och supportrarna) Lena Gustafson Wiberg till (wo)man of the match: ”Gustafson Wiberg såg att det skulle spåra ur, hon är ingen jätte, men hon klev rakt in i testosteron-tromben och försökte hålla isär. Jag tror man kan säga att hon var den enda på hela arenan som tog ansvar och visade sant, sansat ledarskap i derbyt.” Hatten av till dig, Lena!

Månadens pepp

Vad ligger högst upp på chefernas agenda i höst? När Chefs Linkedin-följare får säga sitt är trenden tydlig – och hoppfull: Majoriteten fokuserar på att köra igång nya projekt!

Projekt som vi förstås hoppas möjliggörs av sänkta räntor och en förbättrad konjunktur. Det mest peppiga jag läst på temat är en krönika i Expressen, signerad Claes Hemberg. Han skriver om hur de kommande räntesänkningarna blir svenskarnas bästa ”löneförhöjning” någonsin – och hur de kommer utlösa en enda lång köpfest. Trösterikt för alla konsumentbolag där ute som kämpar med lågkonjunkturen just nu.

