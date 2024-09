Calle Fleur i TV4: Därför dricker chefer mest alkohol

I den nya undersökningen är vd:ar den yrkesgrupper som har allra högst alkoholkonsumtion: i snitt 26 standardglas per månad. Det är mer än tre gånger så mycket som gruppen med lägst snittkonsumtion: undersköterskor.

Också byggnadsarbetare och restaurangpersonal ligger högt i undersökningen som har gjorts av CAN på uppdrag av Systembolaget, i samarbete med Sveriges chefsorganisation Ledarna. Vårdpersonal dricker minst.

”Vd-gruppen dricker onekligen mest, både när vi mäter antal standardglas per månad och hur många som intensivkonsumerar minst en gång per månad, säger Isabella Gripe, utredare och forskare på CAN.