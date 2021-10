Arkitekten: ”Ryktet om kontorets död är överdrivet”

Det finns förstås stora fördelar med att vara lite friare när man jobbar, jag menar inte att vi ska välja bort det ena eller andra. Men våra arbetsuppgifter har inte förändrats. Vi behöver fortfarande kontor. Rätt kontor. Kanske mer nu än någonsin. Kontoret är en viktig kulturbärare.

Jag tror inte på dem som säger att kontoret i framtiden bara ska vara till för möten. Inte en sekund. Kontoret är en arena för en mängd olika uppgifter, från ostörda individuella till dynamiska gemensamma. Du träffar människor. Någon ställer en fråga, en kollega säger något oväntat vid kaffemaskinen – då uppstår saker. Det där är väldigt viktigt, något det måste finnas utrymme till i en organisation.

Lika viktigt är smårum där man kan jobba ostörd eller ta det där känsliga telefonsamtalet. Därför tror jag mycket på rätt utformade, riktiga aktivitetsbaserade kontor. De kommer klara sig väldigt väl. Alltså kontor med miljöer som funkar, inte sådana där man enbart tömt det gamla kontorslandskapet på hälften av skrivborden.

För vissa kan det i dag handla om ett ökat behov av kontorsyta. Tänk bara på alla företag som hårdtrimmat sina nyckeltal, så ytorna hamnat under gränsen för vad ett väl fungerande kontor behöver. Under pandemin har många upptäckt att de kan slopa tjänsteresorna och hålla möten på distans. Det skapar behov av fler rum för små och stora möten, med rätt teknik. Mer organiserat samarbete i olika former kommer också att kräva fler rum, teamytor och utrymmen för kreativ innovation.”

