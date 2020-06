7 tips: Så lyckas du med den digitala jobbintervjun

Samtidigt är det viktigt att se hur den andra reagerar. Ett knep här är, förutom att alternera mellan att titta in i kameran och titta på den andra, att dra webbläsarfönstret med videon så nära webbkameran som möjligt. Minska därefter fönstret så att avståndet mellan ansiktet på den du pratar med och webbkameran är så litet som möjligt.

Kan jag anteckna?

Under en digital intervju är det bästa alternativet att anteckna med papper och penna – framför allt för att det då blir tydligt för motparten att det är just skriver du gör, och inte slösurfar framför Facebook. Du kan också i början av intervjun berätta att det är det du gör när du tittar ner.

Skriv inte på datorn samtidigt som du pratar – ljudet av tangenterna som trycks ner tas upp av datorns mikrofon på ett inte helt trevligt vis för motparten.

Räcker det med den mikrofon som finns inbyggd i datorn?

I datorn finns oftast både kamera och mikrofon inbyggd som du kan använda. Som den poddcastvärd han är tipsar dock Joseph Liu om att externa mikrofoner är ännu bättre på att isolera bort annat ljud än din röst, som sorl och eko.

Borde jag använda mig av en snygg videobakgrund?

Flera videomötesappar, som Zoom och Skype, har virtuella bakgrunder som kan användas i videomöten. Använd dem gärna för att liva upp en aw med kollegorna – men skippa dem på jobbintervjun. De ser fortfarande för artificiella ut för att uppfattas som riktiga, och stöds inte heller av alla webbläsare.

Vad ska jag visa i rummet bakom mig under intervjun?

Det ökande antalet videomöten har fått gränsen mellan privat- och arbetsliv att luckras upp, när vi under morgonmötet får en inblick i våra kollegors hem. Hur mycket av din personlighet (eller ditt hem) du ska eller inte ska visa har blivit ett hett diskussionsämne. Bör man ha lite unik utvald konst bakom sig för att verka intellektuell? Eller en bokhylla kanske? I en artikel i The Philadephia Inquirer frågar sig journalisten Inga Saffron hur vi överhuvud taget ska kunna koncentrera oss på mötet när vi är fullt upptagna med att studera kollegornas tapetval eller hantering av barnskrik.

Joseph Liu rekommenderar att du sitter med ryggen mot en så neutral bakgrund som möjligt, till exempel en vägg, för att inte den du pratar med ska bli distraherad. Om du inte av någon anledning VILL visa vad du har i ditt hem förstås.

Ska jag småprata i inledningen av intervjun?

I början av en intervju där man träffas fysiskt sker ofta lite naturligt småprat. Det kan var allt från att du får en fråga om du vill ha kaffe till en rundtur på kontoret. Detta är svårare via video.

Ett knep är att helt enkelt låtsas att du träffar personen i verkligheten, och prata på ett sätt som du skulle göra då (förutom kaffet och rundturen). Just i inledningsskedet är det förmodligen också intervjuaren som tar ledningen i hur lång tid den vill småprata, för att sedan starta själva intervjun.

Vad gör jag om mitt wifi inte fungerar?

Det här är såklart något av det viktigaste. Fungerar inte din uppkoppling spelar det ingen roll hur charmig och kompetent du är. Så se till att du vet att du är på ett ställe med stabilt nät vid tiden för intervjun. Om det allra värsta händer – förklara situationen och fråga om ni skulle kunna fortsätta på telefon.

Genom att förbereda dessa punkter innan, kan du under intervjun fokusera på det viktiga du ska säga för att få jobbet – och avsluta intervjun med en nöjd känsla.

