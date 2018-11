5 sätt att göra slut med Powerpoint

Till att börja med: Powerpoint är inget dåligt verktyg. Men i stället för att använda bilderna som ett stöd i presentationen utgår allt för många helt utifrån Powerpoint-bilderna. Du blir en assistent till verktyget snarare än tvärtom.

”Where is the power and where is the point?”, som en Chefläsare nyligen uttryckte sig i kommentarsfältet om att Amazon-vd:n Jeff Bezos förbjudit verktyget.

Men det kan vara svårt att lämna Powerpoint helt. Om du känner dig obekväm som talare kan en förberedd presentation vara ett skönt stöd. Här kommer några sätt att komma tips för att leverera något – utan att ha snuttefilten Powerpoint att hålla i handen.