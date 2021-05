5 misstag du ska undvika på videomötet

Skapa kontakt och närvaro

”Ungefär 80 procent av tiden som du pratar så ska du kolla in i kameran. Det ger deltagarna en känsla av närvaro och upplevelsen av ögonkontakt ger dig trovärdighet. Vill du öka ditt eget engagemang när du håller i ett möte så ställ dig upp och placera datorn högt, exempelvis på enstrykbräda.”

Ge feedback

”De 20 procent som du inte tittar in i kameran så kollar du istället på deltagarna på skärmen. Människor vill känna sig sedda så passa på att bekräfta att du ser dina medarbetare genom att exempelvis notera deras reaktioner på det du säger. När andra prata så visa att du lyssnar genom att nicka, det är annars något vi glömmer ofta i digitala sammanhang.”

Ge brasklappar

”Förklara ditt beteende innan mötet eller i chatten. Vet du att du kommer att behöva gå tidigare eller stänga av kameran för att det är stökigt runt omkring dig så berätta det. Ska du ta anteckningar och därför sitter och skriver på dator så säg det så att de andra inte tror att du jobbar med annat.”

Skapa interaktion

”Många använder möten som ett sätt att banka in budskap. Men vi blir inte alls bra på att ta in information när vi lyssnar i 45 minuter utan interaktion. Skapa dynamisk chatt genom att börja mötet med att deltagarna möjligheter att sälla frågor i chatten eller be om ordet under mötet. Förbered frågor eller låt deltagarna diskutera i smågrupper i breakout rooms.”

Fixa en digital kaffemaskin

”Det här är nästan viktigast. Det många av oss saknar mest när vi jobbar digitalt är ju kaffemaskinen. Lös problem, stötta medarbetare och gynna nya idéer genom att återskapa det efterlängtade kaffemaskinspratet. När du kallar till ett digitalt mötet så berätta för medarbetarna att du kommer att finnas på plats tio minuter innan mötet startar så att ni hinner småprata lite. Och chefer behöver skapa luft, så hasta inte iväg när mötet är över. Innan du säger tack och hej så berätta att du är kvar i mötet till sista person lämnar. Det ger dig möjlighet att fånga upp medarbetare som har något speciellt de vill prata om eller bara vill bolla efter mötet.”

Till sist…..

”När du själv börjar multitaska på ett möte, fundera på vad det var med själva möte som gjorde att du tappade fokus och på vad du kan göra nästa gång du håller i ett möte för att andra ska orka hålla engagemanget uppe.”