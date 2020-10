5 jobbmejl vi alla hatar att få

Undvik att stå som avsändare till irriterande, förvirrande och ineffektiva mejl – det gör dig inte bara till en populärare arbetskamrat och chef, utan motverkar också grava misstag som riskerar att skapa trassel längre fram, rapporterar Forbes och listar några av de mest hatade mejlen på jobbet.

1. ”Krig och fred”-mejlet

Att mitt under en stressig arbetsdag få ett långt, vindlande och föregivet viktigt mejl uppdelat i ändlösa stycken och utan ände i sikte kan vara en av de mest gastkramande kontorsupplevelser som finns. Medan ögonen frenetiskt letar fram och tillbaka i fåfäng jakt på huvudpoäng och syfte, sjunker faktum långsamt in: det är det fruktade ”Krig och fred”-mejlet, uppkallat efter Tolstojs tegelstenstjocka klassiker. En typisk reaktion är att lägga ner massor med tid på att läsa igenom och svara, eller markera mejlet som oläst och fortsätta med det man just höll på med (och frukta ögonblicket när man ska tvingas öppna mejlet igen).

Gör i stället så här: Se till att hålla dina mejl korta och koncisa, med syfte och vad som förväntas tydligt uttryckt. Använd punkter och gles styckesindelning för att göra mejlen mer läsbara.