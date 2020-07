5 helt nya yrken – i coronakrisens spår

Medan praktiskt taget alla företag och verksamheter tagit stryk under coronakrisen, uppstår även helt nya yrkesområden, inte minst för chefer. Här är fem helt nya drömjobb att satsa på.

Det kommande decenniets arbetsliv kan komma att se helt annorlunda ut jämfört med i dag.

”Om du kan positionera dig själv och skaffa de rätta kunskaperna, finns massor av möjligheter. Särskilt om du är teknikorienterad”, säger Ben Pring, IT-futurist och grundare till organisationen Center for the Future of Work till sajten ted.com.

”Tillgången på utbildning och kurser som var och en kan ta del av formligen exploderar. Varför inte ta vara på det? Det finns så mycket att lära”, säger Pring, som sammanställt en lista över potentiella karriärvägar som kan bli högst relevanta de närmaste åren.

1. Jobba hemifrån-koordinator

Under coronakrisens påtvingade isolering lärde sig miljontals människor att snabbt upprätta egna hemmakontor, ett fenomen som verkar bli bestående. Som många upptäckt är det inte alltid lätt att få ihop hemifrån-arbetandet med vardagslivets alla distraktioner och krav. Utmaningarna skulle kunna underlättas med hjälp av en koordinator med goda chefsegenskaper, som ser till att upprätthålla organisationens kultur och moral, hjälper till med planeringen och bidrar fortsatt produktivitet.