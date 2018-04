3 tips för att lyckas med din presentation på engelska

1) Lägg fokus på leveransen

Du lägger massor av tid för att ha en proffsig design på din powerpoint-presentation. Den kan också vara ett bra stöd. Men många glömmer bort att lära sig sitt eget material utantill. Du kan inte gå igenom det tillräckligt många gånger. När du repeterat noggrant kommer det sparas i ditt långtidsminne och minska stresspåslaget under presentationen. Du får dessutom mer utrymme att vara spontan och ta in publikfrågor under presentationen.

2) Sänk hastigheten på ditt tal

Ingen förväntar sig att du kommer prata engelska med perfekt uttal. En svensk accent bakom engelskan kan till och med vara charmigt. Däremot är det viktigt att inte prata för snabbt. Genom att sänka hastigheten kommer din publik enklare höra och faktiskt förstå vad du säger. Bestäm på förväg med vilka ord du ska inleda presentationen och låt dessa meningar ta tid. Då hinner åhörarna vänja sig med hur du pratar och kommer förstå dig bättre.

3) Ta många pauser

Det finns många fördelar med att ta många, men korta pauser. Dels kommer ditt budskap sjunka in hos åhörarna, dels ger du dig själv ett andrum. Du kan samla dina tankar (vad har du pratat om?) och komma på vad som kommer härnäst. Benämn att du tar en paus:

“Let me pause for a moment here. I know that I am making complete sense to myself in Swedish. How am I doing in English?.

Det är dessutom ett bra sätt att ta in publiken samtidigt som du kan ta en klunk vatten.

Glöm inte att din presentation inte behöver vara perfekt. Men med lite bättre förberedelser kommer du känna dig betydligt mer bekväm under din presentation och ökar även oddsen till att ditt budskap når fram.