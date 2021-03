10 kreativa sätt att främja medarbetarnas hälsa

3. Stötta föräldrarna – med digitala verktyg för barn

Att jobba hemma samtidigt som barnen har distansundervisning eller kommer hem tidigt från skolan kan vara en tuff nöt att knäcka. Finansföretaget John Hancock lanserade i januari därför initiativet ”Project: Get It Done Together”: digitala aktiviteter efter skolan för barn. Här finns bland annat bokklubbar, matlagningsfilmer och mindfulnessövningar för barn upp till 13 år.

4. Gör mental och psykisk hälsa till en tydlig värdering

På företaget LifeLabs Learning är vikten av psykisk hälsa inbyggt i kärnvärderingarna. En av värderingarna är till exempel ”Be Kind to Your Mind”. Här förväntas man inte svara på mejl eller vara tillgänglig utanför arbetstid förutom en frivillig och roterande jour. Deltagarna i jouren får extra semesterdagar för besväret.

Chef har tidigare skrivit om bostadsbolaget Mimer, där satsningen på hälsa och välmående är en tydligt uttalad värdering och strategi. Här får de anställda mer semester om de tränar, hälsocoacher finns att tillgå och nästa steg är träning för de som i dag tränar minst: ”16 weeks of health”.

5. Ställ om till målstyrt arbetssätt

Flexibla tider förknippas ofta med kontorsarbete, och inte med arbeten som måste göras på en särskild plats. Men på det australiensiska städbolaget Calibre Cleaning kan alla själva bestämma när de jobbar. ”Våra team behöver inte rapportera in ett särskilt antal timmar per dag. I stället fokuserar vi på att våra mål nås per vecka”, säger grundaren Rocky Voung. I den senaste medarbetarundersökningen gav de anställda högsta betyg på frågan om de kände sig uppskattade – och 100 procent skulle rekommendera företaget till en vän.

6. Skapa en fond

En av de allra mest påfrestande faktorerna mentalt är att inte kunna betala räkningarna. På rekryteringsbyrång Jobot har vd:n Heidi Golledge skapat en akutfond för varje anställd att använda vid behov. Fonden kan användas för mat, hyra eller något annat som blivit kritiskt, exempelvis om en partner förlorat jobbet på grund av pandemin.

7. Låt medarbetarna lära sig ett instrument

Ett av de lite mer ovanliga initiativen kommer från företaget GreenPal, som ger sina anställda ett ekonomiskt bidrag för att lära sig ett nytt instrument. ”Att spela ett instrument engagerar i stort sett alla områden i hjärnan på samma gång, visar forskning. Det är som en mental workout”, säger vd:n Gene Caballero.

I Sverige startade mjukvaruföretaget Eyevinn Technology ”the commute challenge” för sina anställda, där de uppmanades att lägga den tid de vanligtvis åker till jobbet på sina intressen. Medarbetarna har bland annat ägnat sig åt morgonfiske, trumspel och cykling.

8. Arrangera lunch-roulette

Efter att flera medarbetare berättat att de inte hade pratat med en annan människa på flera dagar, bestämde sig musikföretaget Music Grotto för att starta veckovisa luncher i roulette-form. Alla anställda paras slumpvis ihop med någon annan inom företaget för en timmes lunch. ”Det har har gjort att människor som vanligtvis inte pratar med varandra fått kontakt”, säger hr-chefen Jenna Carson.

9. Starta en hälso-kanal på Slack

För att stötta sina 130 medarbetare har företaget Fearless bland annat startat en Slack-kanal för mental hälsa. Den används för att påminna varandra om att göra dagliga check-ins kring sitt mående, stötta varandra och våga be om hjälp. Det finns en kraft i att jobba genom sin sårbarhet tillsammans, menar John Foster på Fearless.

10. Walk and talk-möten

Att flytta möten utomhus har blivit allt mer populärt under pandemin. Mycket mer än vad man tror går att avhandla över telefon i promenadtakt. Onsite.fun är ett av företaget som anammat fenomenet. ”Varje onsdag har vi digitala avstämningar utomhus. Vi uppmuntrar medarbetarna att gå en promenad under mötet medan vi stämmer av hur mycket jobb som är kvar före fredag”, säger grundaren Jaume Alavedra.

På Google i Sverige färgkodas möten utifrån om man kan ha dem gåendes, har Googles Sverigechef Anna Wikland tidigare berättat för Chef. Under pandemin snittar hon själv på nästan 20 000 steg om dagen efter att ha börjat ha gå-möten.

