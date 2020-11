Över 10 000 jobb på Arbetsförmedlingens #jobbjustnu

Dåligt med lediga jobb under coronakrisen? Inte under Arbetsförmedlingens hashtagg #jobbjustnu, där över 10 000 jobb som behöver tillsättas omgående finns samlade.

Samtidigt som covid 19-pandemin lett till ett svårt läge på arbetsmarknaden, finns branscher som skriker efter personal. I många fall behöver folk rekryteras omgående, vilket fått Arbetsförmedlingen att lansera hashtaggen #jobbjustnu som samlingsplats för snabba jobb.

Just nu finns över 10 000 lediga jobb samlade under hashtaggen på Arbetsförmedlingens nätbaserade platsbank och antalet annonser växer stadigt. Enbart under september tillkom cirka 4000 nya jobb under #jobbjustnu per vecka, medan siffran för de två första veckorna i november landade på över 6000.

”Läget på arbetsmarknaden är fortfarande allvarligt, men den här hashtaggen visar ändå att det finns branscher som fortfarande behöver rekrytera. Dessutom reflekterar den även annonseringen generellt”, säger Sandra Offesson, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingens analysavdelning i ett pressmeddelande.