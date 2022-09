”Vi har vaknat upp i en helt ny värld”

”Klockan var väl tjugo i åtta när socialchefen Anna-Lena Andersson ringde upp. Vi skulle ha ledningsgrupp klockan nio. Men Anna-Lena var så pass tydlig med att det här inte var någon vanlig vajsing, att jag tänkte: Vi ställer in. Nu kallar vi till krisledningsgrupp i stället. Tills dess hann jag skicka ut ett uppdrag, hur ser det ut i organisationen just nu? Jag ville ha en ögonblicksbild av hur vi var påverkade redan då”, berättar Maria Henriksson om den ödesdigra morgonen den 16 december i fjol, som var inledningen till vad som bara kan kallas en chefs värsta mardröm.

Att det var frågan om just utpressning stod klart sedan it-teknikerna tagit emot ett hotfullt meddelande via en av kommunens servrar, som Maria Henriksson tog del av.

”Du ska komma ihåg att vi inte bara har övat krisledning skarpt, utan faktiskt fortfarande befann oss i en pandemi, där vi under lång tid fått förhålla oss till frågor om liv och död hela tiden. Det fanns alltså redan upparbetade rutiner kring resursfördelning och att inte tänka i ’stuprör’. Alla hjälptes åt. Det var samarbete som gällde. Prioriteringsordningen var Liv, Demokrati, Ekonomi. Det kan verka som en liten sak i sammanhanget, men frågan om hur vi skulle få ut våra medarbetares löner var ett av de största orosmolnen. Vi befann oss bara några dagar före jul och att som enskild människa i det läget stå utan pengar kan närmast vara liktydigt med katastrof. Lönerna var en viktig symbolfråga, som våra arbetsgrupper jobbade dygnet runt med under flera dagar”, säger Maria Henriksson.

Under dagliga presskonferenser i både sociala och traditionella medier berättade hon och informationschefen Reine Sundqvist så utförligt som möjligt om cyberangreppet och dess verkningar, utan att för den skull störa polisutredningen. Under några veckor var Maria Henriksson en av Sveriges mest omskrivna personer.

”Visst, det blir ofta så när ett nytt politiskt styre tar över, att man vill peka ut en ny riktning genom att göra sig av med kommunchefer som anses vara förknippade med en tidigare majoritet – det är the name of the game. Ändå var det helt chockartat. Jobbet har alltid varit viktigt för mig och jag visste att jag hade gjort en bra insats som chef. Det var svårt att lämna människor jag tycker om och allt vi byggt upp tillsammans. Det var som att delta i sin egen begravning”, säger Maria Henriksson och syftar på alla medarbetare som med blommor i hand strömmade till för att stötta, trösta och tacka av.