Trendspaning: Nya initiativ vill föra människor samman

Teknologi och att leda på distans är en fortsatt utmaning

En ny studie som Kairos Future har gjort tillsammans med chefsnätverket EGN, där 2000 chefer runt om i Europa deltagit, visar att cheferna upplever sig ha hög kompetens när det gäller att sätta ihop team som samarbetar bra, att skapa förtroende, förstå andras känslor, strategiskt och analytiskt tänkande och att arbeta mot långsiktiga mål. Däremot är det fler chefer som är osäkra och känner att det finns ett utvecklingsbehov gällande självledarskap, teknologi, att hålla koll på nya trender, att snabbt lära sig nya saker och framförallt – att leda på distans.

Avatarer på morgonmötet nästa?

Vem har inte känt att ens uppsyn ser lite väl morgontrött ut då och då när det är dags för digitala möten på jobbet? Kanske är det med detta i åtanke som Microsoft om några månader kommer att väva in avatar-möjligheter i sitt program Teams. Det återstår alltså att se om vi alla snart kommer att vara avatarer på morgonmötena i stället för att sätta på kameran!

Läs också: Hybridbråk och metavärldar – här är ditt chefsår 2022

Happy to chat-bänkar nu också i Polen

Det finns studier som visar att mer än halva befolkningen i ett flertal länder känner genuin ensamhet, enligt Kairos Future. Det är en utmaning för alla som arbetar med människor, i såväl ledande position som på andra sätt. Nu har Polen tagit ett steg mot att hjälpa människor att mötas, vilket anses extra viktigt i spåren av pandemin och den sociala isolering den lett till för många människor där. Polen och staden Krakow fick i september sin första ”Happy to chat”-bänk, det vill säga en bänk där främlingar uppmuntras att prata med varandra. På bänken står instruktioner på polska, jiddisch och engelska.

Initiativet kommer ursprungligen från Storbritannien och har spridit sig till Kanada, USA, Australien, Schweiz, Ukraina och nu också till Polen. Kanske kommer vi snart att se liknande initiativ även i Sverige och andra länder?

Ny app för samman synskadade med volontärer

Något annat som kan hjälpa till att föra människor samman är en app som just nu är under utveckling i Storbritannien och som parar ihop synskadade med volontärer. Den synskadade kommer att kunna boka in att hen vill ha hjälp att ta sig från plats A till B och paras då ihop med en volontär som ledsagar personen dit. Verksamheten, som heter Travel Hands, är redan igång och bokas via till exempel ett telefonsamtal, men ska snart finnas också i app-format. På hemsidan betonas att verksamheten även kan vara ett bra sätt att få nya vänner och bekanta.

Läs också: Fyra av tio chefer ser tecken på missbruk bland medarbetarna