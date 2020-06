Så reagerar 5 av världens ledare på protesterna efter George Floyds död

Här är några exempel:

Sundar Pichai, vd, Google

Googles vd Sundar Pichai meddelade på Twitter att Google på sin startsida den 31 maj stöttade kampen mot rasism till minne av George Floyd, Breonna Taylor, Ahmad Arbery och andra vars röster tystnat. Under sökfältet fanns under dagen ett svart band och texten ”We stand in support of racial equality, and all those who search for it”.

Daniel Ek, grundare och vd, Spotify

Bland svenska företag syns bland annat Daniel Ek och Spotify, som på tisdagen gjorde en rad åtgärder för att visa solidaritet med det svarta communityt. Till exempel ersattes bilderna till populära spellistor som Today´s Top Hits och RapCaviar med svart. Utvalda spellistor och podcasts hade dessutom en paus på 8 minuter och 46 sekunder – den tid den amerikanske polismannen höll sitt knä nertryckt över George Floyd.

Tim Cook, vd, Apple

Tim Cook, vd för Apple, hänvisar till Martin Luther King och dennes kamp för rättvisa:

Cook ska också ha skickat ut ett memo till sina medarbetare, enligt en artikel i Bloomberg. Meddelandet börjar med orden:

”Team,

Right now, there is a pain deeply etched in the soul of our nation and in the hearts of millions. To stand together, we must stand up for one another, and recognize the fear, hurt, and outrage rightly provoked by the senseless killing of George Floyd and a much longer history of racism.”

Barack Obama, fd president, USA

Barack Obama skriver på Twitter att den unga aktivismen ger honom hopp. Han poängterar att det är viktigt att kanalisera känslorna till fredlig, hållbar och effektiv handling för att skapa riktig förändring.

Satya Nadella, vd, Microsoft

Microsofts vd Satya Nadella har enligt News 18 ha pratat med sina medarbetare om att det just nu är viktigt att visa medkänsla med varandra, fråga hur kollegor mår och vad de behöver, och visa respekt för vad människor känner. I ett meddelande skriver han också att ”our identity, our very existence is rooted in empowering everyone on the planet”:

”I know it’s not enough to just have empathy for those impacted, for the communities who are experiencing this hate, firsthand, who are scared for their safety, and for their loved ones.

Our identity, our very existence is rooted in empowering everyone on the planet. So, therefore, it’s incumbent upon us to use our platforms, our resources, to drive that systemic change, right? That’s the real challenge here. It’s not just any one incident, but it’s all the things that have led to the incident that absolutely need to change.

We can’t do it alone. I’m grounded in that, I realize that, but together I think we can, and we will drive change.”

Läs också: Så hanterar du rasism på jobbet