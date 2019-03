8 punkter: Så fixar du semesterschemat – utan bråk

Läs också: 5 sätt för att inte ta hem din jobbstress: ”Mini-ritual”

4. Delegera

Att planera semesterschemat tar mycket tid och energi. Utse en person som personalen har förtroende för och lägg över ansvaret för semesterplaneringen på honom eller henne.

Låt personalen komma in med sina önskemål om semester till den ansvariga personen. Undvik att sätta upp listor på väggen som medarbetarna får fylla i. Det är bättre om de framför sina önskemål direkt till semesterkoordinatorn. Sätt upp en tidpunkt när alla önskemål ska vara inlämnade.



5. Gå igenom planeringen

Gå igenom semesterplaneringen med semesterkoordinatorn. Om det har uppstått problem kan ni ta ett samtal med några medarbetare och höra om de kan ändra sina önskemål. Kalla de berörda till ett möte. Om de själva får vara med och bestämma kan medarbetare kompromissa en hel del.



6. Ta in vikarier

Om det inte går att täcka bemanningen under sommaren kan du ta in vikarier. Det är alltid bra att lära upp fler som kan verksamheten. Det kan också vara en bra idé att ta kontakt med någon pensionär som tidigare har arbetat på företaget och som kan verksamheten. Kanske han eller hon gärna vill hoppa in under sommaren.

7. Se över verksamheten

Är det omöjligt att ta in vikarier kan du överväga möjligheten att dra ner på verksamheten under några veckor.

I dag är det nästan tabu att ha stängt under semesterperioden. Företagen ska vara tillgängliga till varje pris, men ibland går det faktiskt bra att inte ha någon verksamhet om kunderna informeras i god tid. Ett annat alternativ är att låta några gå in och arbeta deltid.

8. Fördela semesterperioderna

Kommer gruppen inte alls överens? I värsta fall måste du gå in själv och fördela semesterperioderna utan större hänsyn till medarbetarnas önskemål. Det kan kännas obekvämt, men är din skyldighet som chef. Däremot kan du vara tydlig och informera medarbetarna om att det bästa är om de kommer överens för annars måste du gå in och styra lite extra. Ge dem tid och en chans att jämka sina önskemål innan du går in och fördelar ledigheten. Sätt en deadline för när du måste gripa in om de inte har kommit överens.

