Ruben Östlund om pappakrocken: ”Jag skämdes lite för att jag var så besatt av mitt arbete”

I varje avsnitt av podden Chef Dilemma får dagens gäst svara på ett chefsdilemma från en lyssnare.

Veckans chefsdilemma:

”Nu har det hänt igen. Fick samtal från förskolan i förmiddags om att min son på fem år är hängig och har hostat lite. Så dom ville att jag skulle hämta, på en gång. Precis när jag gjort mig redo för en väldigt viktig presentation för nya kunder som jag jobbat med i över en månad. Jag fattar ju att dom på förskolan måste höra av sig. Och jag vill såklart ta hand om mitt barn när han är sjuk. Men det här händer typ hela tiden! Fattar inte hur jag ska kunna sköta mitt jobb. Jag och mitt ex har barnen varannan vecka. Som läget är nu är det lite känsligt att höra av sig och be om tjänster. Idag hade hon dessutom en ledningsgruppskonferens. Hennes mamma bor i stan, men är i riskgrupp och kan inte hämta. Kan man be personalen att sätta honom i en taxi? Eller?

Vad skulle du göra?”