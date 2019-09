Retorikexperten: ”Gretas tal kan få dubbel effekt”

Läs också: Hjälp! Får mina medarbetare klimatstrejka?

Hur påverkar detta Greta Thunbergs ställning som frontfigur för klimatrörelsen?

”Greta är och har varit en stark röst i klimatrörelsen under en längre tid. Det här talet utmärker sig dock från många av hennes tidigare tal, eftersom hon visar betydligt starkare känslor nu.”

”Samtidigt problematiserar Greta sin generations ställning i frågan genom att betona vad hon går miste om genom att påminna makthavare om hos vem ansvaret ligger: ’I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you.’”

Martin Luther Kings ’I have a dream’ och John F Kennedys ’Ich bin ein Berliner’ är två tal som levt vidare år efter år och de flesta kan citera delar av dem. Vad avgör egentligen om ett tal blir ikoniskt?

”För att ett tal ska bli ihågkommet behöver det vara aktuellt, beröra många människor och sändas av trovärdig aktör. Greta äger vår tids stora fråga och blir därmed en röst för hela vår samtid. Hennes tal är slagkraftigt, alarmerande och belyser något som påverkar hela jordens befolkning. Lägg därtill hennes unikitet i form av ålder och sin ihärdiga aktivism i frågan.”

”På motsvarande sätt uppmärksammade Martin Luther King frågan om rasism och lyckades påverka långt fler än bara de som diskriminerades och John F. Kennedy fick människor utanför Tysklands gränser att känna solidaritet med Berlinborna. Nu uppmanar Greta hela världen att agera för kommande generationers framtid.”

