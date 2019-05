Nu erbjuder Chef köp via e-faktura

Sedan en tid tillbaka erbjuder Chef en automatisk process för e-fakturering, både via köp på Chef.se och via samtal med någon av Chefs säljare. I samband med köp på Chef.se väljer du e-faktura som betalningsalternativ och skriver in ditt e-fakturanummer samt aktuell referens. Ditt köp hanteras sedan av Chefs samarbetspartner Qvalia.

Nedan svarar Calle Fleur, vice vd, på några vanliga frågor och svar gällande e-fakturering – och vad det innebär för dig som kund.

Vad är grejen med e-faktura?

Den 1 april 2019 blev det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med e-faktura. Leverantörer till offentlig sektor, dvs Chef, måste skicka e-fakturor som följer den nya europeiska standarden. Såväl myndigheter som kommuner, landsting och regioner måste kunna ta emot e-fakturor som följer den nya europeiska standarden. I Sverige heter standarden PEPPOL BIS Billing 3.