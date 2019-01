Möt Ishtar Touailat – ny krönikör i Chef

Sedan dess har hon startat företag, utbildningar och andra projekt som alla har en sak gemensamt; att ge möjlighet för individer att växa och själva ta sig vidare.

”För mig handlar det om rättvisa. Alla ska ha samma möjligheter att lyckas.”

I dag arbetar hon som innovationschef på it-konsultbolaget Tieto.

Parallellt engagerar hon sig fortfarande i startup-bolag. Under hösten 2018 sjösattes Futuristas, en utbildning som ska förbättra kvinnors konkurrenskraft på en arbetsmarknad som allt mer präglas av digitalisering.

”Snedfördelningen mellan kvinnor och män i ledande positioner är under all kritik. När det kommer till tech- och startup-branschen är det ännu värre.”

Ishtar Touailat tror att digitaliseringen kan vara en viktig del i en rörelse mot en ökande demokratisering. Men det kräver styrning.

”Den i sig är inte könsdiskriminerande. Men omställningskraven är höga och risken finns att du snabbt hamnar på efterkälken. Om vi inte är proaktiva, kommer vi att se hur digitaliseringen ökar klyftorna mellan olika grupper i samhället och det vore förödande.”

Futuristas är ett led i ambitionen att jämna ut snedfördelningen och hjälpa kvinnor att hålla sig relevanta i utvecklingen.

”Det handlar om att förstå framtiden så att du kan vara med och leda transformationen, inte bli ett offer för den.”

Pengarna som Futuristas drar in går till ett it-bootcamp som hon driver i Tanzania tillsammans med den lokalt förankrade organisationen Help to Help. Här utbildas kvinnor i entreprenörskap och förbereds för att ta sig in på arbetsmarknaden.

”Det enda sättet att ge kvinnor självständighet i de här länderna är genom utbildning. Min vision är att vi kör en trestegsraket där vi ger utbildning, sedan möjlighet till internship hos stora lokalt verksamma bolag för att i ett tredje steg ordna jobb.”

Det här är vad framtiden handlar om, menar hon. Att våga hugga i och utöva ett värderingsstyrt ledarskap.

”Vi märker ju att lön och makt över andra blir mindre viktigt för dagens unga. Det som spelar roll är att det du gör har syfte och mening.”

Autenticiteten, uppriktigheten i det du gör, blir också viktigare.

”Bryr du dig på riktigt kommer det att märkas i ledarskapet, i resultatet och i produkterna. Utan jämställdhet, utan ekonomisk rättvisa, utan klimatsmarta val finns det inte några företag att leda i framtiden. Som ledare måste du vara uppriktig.”

Ishtar Touailat ställer krav uppåt. Bråkar, ifrågasätter och vågar vara obekväm för att få alla att ta sitt ansvar. Hon är inte rädd för att delegera och vänder gärna på hierarkierna.

”Jag vet vad människor klarar av och när de behöver utmaningar för att växa. Men jag står alltid bakom dem och stöttar när det behövs. Jag kanske inte är så bra på administration och sånt som chefer ofta sysslar med, men jag är väldigt bra på att få med mig människor, peppa dem att göra saker som de inte trodde att de kunde.”

Ledarskap handlar, enligt henne, om att våga drömma och visa vad som faktiskt är möjligt. Men det handlar också om att kavla upp ärmarna och göra skitgörat.

Framtidens ledare får inte vara bekväma.

