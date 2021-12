Lästips från en ex-president: Obamas favoritböcker 2021

Här är Obamas bästa boktips från det gångna året

Lauren Groff, Matrix

Clint Smith, How the Word is Passed

Dawnie Walton, The Final Revival of Opal & Nev

Amor Towles, Lincoln Highway

Andrea Elliott, Invisible Child: Poverty, Survival & Hope in an American City

Colson Whitehead, Harlem Shuffle

Ann Patchett, These Precious Days

Michelle Zauner, Crying in H Mart

Nadia Owusu, Efterskalv

Jonathan Franzen, Vägskäl (Crossroads)

Honorée Fanonne Jeffers, The Love Songs of W.E.B. Du Bois

Qian Julie Wang, Beautiful Country

David Diop, At Night All Blood Is Black

Te-Ping Chen, Land of Big Numbers

Patrick Radden Keefe, Smärtans imperium (Empire of Pain)

Andy Weir, Uppdrag Hail Mary : ensam i rymden

Benjamín Labatut, En fruktansvärd grönska

Elizabeth Kolbert, Under en vit himmel : ett reportage om framtidens natur

Eric Nguyen, Things We Lost to the Water

Rumaan Alam, Lämna världen bakom dig

Kazuo Ishiguro, Klara och solen

Nathan Harris, The Sweetness of Water

Katie Kitamura, Närheten

