Kvinnodagen: Nishas tre ögonöppnare

Poddavsnitt: Maggie Gyllenhaal Wants to Tell the Transgressive Stories of Motherhood (Sway)

Ingenting är större eller mer utmanande – fysiskt, känslomässigt och själsligt – än att bli mamma. Så varför förväntar vi oss att något så stort bara kommer med känslor som passar i en trång mall? En så omvälvande erfarenhet måste inkludera hjärtskärande lycka, men också förtvivlan och ångest. Varför skulle det inte det? Så resonerar skådespelaren Maggie Gyllenhaal i en intervju kring filmen ”The Lost Daughter”. Gyllenhaal debuterar som regissör och manusförfattare till filmen, som är baserad på en novell av Elena Ferrante och skildrar en kvinna som är kluven till sitt föräldraskap.

Bok: ”Madame President” av Helene Cooper (Simon Schuster)

I Sverige har vi precis fått vår första kvinnliga statsminister. I Liberia blev Ellen Johnson Sirleaf president redan 2005. Hon satt på posten i tolv år och fick Nobels fredspris år 2011 för sitt arbete med att involvera landets kvinnor för att få en hållbar och varaktig fred. I boken ”Madame President” får vi följa hennes resa i ett land som slets isär av ett långt och brutalt inbördeskrig, innan hon bestämde sig för att mobilisera den halvan av befolkningen med minst makt och som var värst drabbad av konflikterna. Ett praktiskt exempel på kvinnors centrala roll i att hålla ihop samhällen under krig och konflikter.