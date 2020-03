Johanna Frelin: ”Jag grät och hon stod där med sin stöttande värme”

Minns du någon särskild situation där hon gjorde intryck på dig?

”Oftast träffades jag och Eva på hennes rum. Jag drev ganska tuffa förändringsprojekt på SVT vid den här tiden. En gång klev hon in på mitt rum med blommor i handen. Hon hade plockat blommorna ur rabatten vid tv-huset. Hon klev in just i den stund jag hade läst ett anonymt otrevligt brev från någon medarbetare. Jag hade precis läst brevet, börjat gråta och där stod hon med sin stöttande värme med en bukett snödroppar i handen. Då kände jag mig tacksam över att ha världens bästa chef.”

Vad skulle du vilja säga för att tacka henne?

”Tack för att du trodde på mig, lyssnade på mig och ifrågasatte mig då och då. Du har alltid varit min chefs-storasyster. Du har också alltid förstått att ett hållbart ledarskap handlar om balansen i hela livet.”

